История игрушек от древности до наших дней

Игрушки – один из самых важных атрибутов детства. Благодаря им малыш учится взаимодействовать с окружающим миром, улучшает свои навыки общения, изучает характеристики предметов, развивает интеллект и мелкую моторику. Игрушки появились вместе с детьми и прошли долгий путь из глубины веков в наши дни. Они были даже у малышей из самых бедных семей, ведь воображению ребенка под силу превратить пучок травы, перья и красивые камешки в нечто удивительное и необыкновенно интересное. Узнав больше об игрушках, которыми пользовались дети много веков назад, вы будете поражены тем, насколько постоянными могут быть люди.

Чем играли малыши в доисторическую эпоху

На первый взгляд, в древних племенах «детским развлечениям» не было места. Однако такое мнение в корне неверно: проанализировав множество находок, археологи сделали вывод, что малышей в то время готовили к трудной взрослой жизни не только с помощью физических упражнений и обучения основным навыкам охоты. Специалистам удалось обнаружить и множество вещей, которые явно предназначались для игры:

Погремушки для самых маленьких детей.

Фигурки божков, позволявшие малышам проникнуться верой их племени.

Миниатюрные предметы домашнего обихода. Много веков назад дети, как и современные малыши, многому учились, подражая поведению взрослых.

Куклы, изображавшие различных членов доисторического племени. Эта находка доказывает, что детские ролевые игры пришли к нам из глубокой древности.

Разумеется, в нашем распоряжении лишь малая часть игрушек, которыми пользовались дети в доисторическую эпоху. Однако находок вполне достаточно, чтобы сделать вывод: многие известные нам игры практиковались еще на заре человечества.

Удивительные игрушки детей Древнего Египта

В Древнем Египте игры поднялись на совершенно новый уровень. Этому поспособствовали удивительные изобретения, хорошо налаженный быт, быстрое развитие цивилизации, рост уровня жизни и культуры. Теперь не только малыши, но даже взрослые могли позволить себе самые разные развлечения. Это мнение лишь подтверждает тот факт, что на многих дошедших до нас древнегреческих фресках изображены люди и даже боги, увлеченные игрой.

Именно египтяне, по мнению современных ученых, первыми создали игрушки с двигательным механизмом. Среди всех подобных находок самыми древними являются фигурки тигров и крокодилов. В то время они могли казаться малышам настоящим чудом: стоило ребенку потянуть за специальную проволоку, и игрушечные звери открывали пасть. Несложный двигательный механизм, который использовали в Древнем Египте, сохранил свою популярность и спустя многие столетия. Даже русские мастера долгое время использовали его при изготовлении своих поделок.

Поскольку игрушки были своеобразным отражением быта и нравов эпохи, археологи были не слишком удивлены, найдя древнеегипетскую фигурку раба. Дергая и отпуская нитку, можно заставить миниатюрного человечка совершать характерные движения, словно он месит тесто.

Фигурки животных пользовались особой популярностью в Древнем Египте. Археологам удалось обнаружить множество игрушечных коров и лошадей, которыми, согласно архивам, часто играли дети. Некоторые из таких изделий изготовлены очень искусно, с детальной проработкой элементов. Кстати, самые древние кони-каталки, обнаруженные специалистами, датируются V в. до н.э.

Говоря об игрушках детей Древнего Египта, нельзя не упомянуть о спортивном инвентаре. Как оказалось, еще много веков назад малыши использовали мячи для командных игр. Правда, в то время их изготавливали не из резины, как теперь, а из кожи, ткани, веревок, соломы и папируса. Более того, находки археологов свидетельствуют, что еще в древности были популярны игры, напоминающие современные шашки и хоккей.

Разумеется, в Древнем Египте были и куклы. Малыши из бедных семей чаще всего довольствовались дешевыми тряпичными поделками, а вот богачи могли дарить детям роскошные фигурки из слоновой кости, меди, серебра и золота. Самые красивые куклы «сопровождали» своих владельцев и после смерти: археологи неоднократно находили их в древних детских захоронениях. В те далекие времена пользовались популярностью и особые куклы, связанные с религией. Их вырезали из дощечек, раскрашивали, украшали миниатюрными бусами. Красота и качество выполнения подобных изделий до сих пор удивляют ученых.

Игрушки детей Древней Греции и Древнего Рима

Изучив древнегреческие и древнеримские архивы и фрески, а также находки, пришедшие к нам из античного мира, археологи нашли немало сходств античных игрушек с современными поделками. В первую очередь речь идет о погремушках. В те далекие времена женщины использовали их, чтобы отвлекать и успокаивать детей. У погремушек было и еще одно назначение: их дарили родителям каждого новорожденного, веря, что шум, который издает игрушка, прогоняет прочь злых духов. Конструкции подобных изделий были разными. Например, погремушки могли представлять собой диски с рукоятью и бубенчиками, либо металлические или деревянные пластины, соединенные стержнями.

Жители Древней Греции и Древнего Рима изготавливали особые поделки для малышей разного пола. Девочкам полагалось играть с куклами, в то время как мальчикам дарили лошадок, деревянные щиты и мечи, а также миниатюрные копии Троянского коня, напоминавшие о сложности военного искусства. Были и общие для всех малышей изделия. Например, на одном из сосудов времен античности изображена двухколесная конструкция с сиденьем для ребенка и рукояткой. Качество изготовления таких изделий различалось: чем беднее была семья, тем дешевле оказывались игрушки.

Говоря об античных куклах, важно понимать, что они использовались не только для игры. Большинство девушек хранили такие игрушки до своей свадьбы, после чего приносили их в дар Афродите или Артемиде, моля о помощи, защите и удаче в делах. Трепетно относились и к популярным в те времена марионеткам. Считалось, что дети управляют ими так же, как боги управляют людьми, что превращало такие игрушки в очередной предмет культа.

Поскольку жители Древней Греции и Древнего Рима уделяли особое внимание физическому развитию, детям часто дарили предметы для спортивных игр и «сражений»: мячи, копья, диски. Очень популярным в те времена было состязание, в котором команды должны были как можно быстрее «провести» металлический обруч к указанной точке, используя специальную палочку.

Средневековье и Возрождение: о чем мечтают дети

Именно в Средние века появились потрясающие вещи, многие из которых поразили бы даже современных детей, избалованных разнообразием игрушек. В те времена огромную популярность обрели «музыкальные инструменты» для малышей. Дети могли пользоваться разнообразными погремушками, колокольчиками, барабанами, трещотками, свистками. Богатые люди заказывали своим чадам игрушки, которые легко можно перепутать с настоящим произведением искусства: их изготавливали из драгоценных металлов, раковин, слоновой кости, кораллов, после чего украшали тонкой резьбой и инкрустацией. Мастера тех времен стали столь искусными, что делали даже стеклянные игрушки, отличавшиеся поразительной красотой и тщательной проработкой деталей.

Для мальчиков, в особенности готовящихся стать рыцарями в отдаленном будущем, родители создавали целый «военный городок». Малышам дарили деревянные копья, мечи и щиты, а также солдатиков с подвижными руками и ногами. Армию дополняли «скаковые лошади» с длинными палками, миниатюрные всадники на конях и даже колесницы. Над самыми дорогими из подобных изделий трудились лучшие мастера. Многими солдатиками можно было управлять, дергая за ниточки. Более того, некоторые игрушки дополняли набором разных доспехов, поэтому дети могли «переодевать» своих воинов. Словом, у богатых мальчиков времен Средневековья было все необходимое для организации грандиозных сражений. Бедняки, впрочем, пользовались похожими игрушками. Правда, солдатики для бедных детей изготавливались из глины, однако для детского воображения такая замена материала редко становилась проблемой.

Девочки в Средние века, как и теперь, играли в куклы. Такие изделия часто изготавливались из ткани, притом в ход шел не только хлопок или лен, но и такие дорогие материалы как натуральный шелк. Кукол украшали париками из настоящих человеческих волос, детально проработанной одеждой. Многие из таких игрушек дополнялись целым гардеробом, и девочки могли одевать их в красивые наряды, сочетая разные вещи и подбирая подходящие комбинации.

В те времена существовало множество мастерских по производству кукол. Такие игрушки изготавливали не только из ткани, но также из дерева, глины, олова, воска. Объединяло их лишь одно — потрясающая проработка всех деталей. Кстати, именно в Средние века в моду вошли съедобные куклы, пользовавшиеся огромной популярностью даже среди взрослых.

Игрушки для девочек времен Возрождения были еще более сложными. Теперь куклы могли «похвастаться» не только богатыми гардеробами и подвижными конечностями, но даже собственными миниатюрными домиками с мебелью и крошечной посудой. Сложность таких конструкций поистине поражает: для детей выстраивали даже кукольные дома с часовнями.

Самые необычные русские игрушки

В прошлые века многие из так называемых «потешек» почти не отличались от игрушек, популярных на Западе. Тем не менее, были в России и весьма оригинальные поделки. В их числе волчки с закругленным основанием, которые следовало раскручивать с помощью веревки. Пользуясь специальным кнутиком, ребенок не позволял игрушке остановиться, заставляя ее вращаться как можно дольше. Игра с таким волчком требовала особой ловкости и мастерства. Другая оригинальная игрушка представляла собой миниатюрные мельницы, которые нужно было раскрутить как можно сильнее с помощью стержня. Наконец, стоит упомянуть матрешку, созданную в конце XIX века Малютиным и Токаревым.

Оригинальность многих русских игрушек заключается в их оформлении. Деревянные изделия украшали искусной резьбой, а глиняные – сложными узорами. Богородские и дымковские поделки были настолько красивы, что могли стать замечательным дополнением интерьера.

Новые игрушки наших дней

Как вы могли заметить, многие современные игрушки в той или иной форме существовали еще многие столетия назад. Куклы, солдатики, погремушки, миниатюрные домики – всем этим пользовались еще наши предки. Тем не менее, Новое время подарило малышам замечательные игрушки, которых не было прежде. Хорошим примером могут служить кубики, из которых можно строить дома, мосты и целые города. Со временем грани кубиков стали дополнять узорами, изображениями животных и людей, цифрами и буквами, что открыло еще больше возможностей для создания новых игр. На смену этим простым изделиям пришли конструкторы, которые с каждым десятилетием становились все более сложными и интересными.

Детские игрушки нередко становились отражением прогресса. Сравнительно недавно появились первые миниатюрные поезда, самолеты, автомобили, роботы. Классические игрушки при этом становились все более сложными: теперь никого не удивить куклой, которая умеет плакать и говорить: «Мама». Тем не менее, суть их осталась прежней: сейчас, как и много веков назад, дети познают мир через игру и используют для этого образы и идеи, схожие с теми, которые выбирали их далекие предки. Такое постоянство человеческой натуры не может не удивлять.